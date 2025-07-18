الجمعة 18 يوليو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
قصف إسرائيلي يستهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة
روسيا تسلّم كييف جثث ألف جندي
الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة أصبح كارثياً
سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
أميركا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار «الحوثيين» عملة جديدة
محكمة بلجيكية تقضي بمنع عبور مواد عسكرية إلى إسرائيل
«عهد الاتحاد».. محطة لتجديد العهد والانتماء للوطن
دستور الإمارات.. وثيقة ميلاد الدولة
«عهد الاتحاد».. محطة تاريخية في مسيرة الإمارات
كبار المواطنين: 18 يوليو.. عهد يتجدد ومسؤولية عبر الأجيال
إضاءات ثقافية وفكرية على «عهد الاتحاد»
«عهد الاتحاد».. بداية المسيرة التاريخية
محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني
الإمارات تؤكد رفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا
حمدان بن محمد.. عام من الإنجازات الوطنية في دعم مسيرة الاتحاد
الشيخة فاطمة: تمكين المرأة نهج راسخ
ذياب بن محمد بن زايد: التزام راسخ بدعم الأسرة وتمكينها باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره
الأسواق الشعبية.. حنين للماضي في «ليوا للرطب»
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تخرّج 2718 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم
اختتام فعاليات «رحلة المستقبل» لأبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
رحلة الشفاء تبدأ بـ"يقين"
18 يوليو 2025 19:30
مستشفى الجليلة
الأمراض النادرة
الإمارات
مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال
علاج الأطفال
الأطفال
رعاية الأطفال
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
زيارات رئيس الدولة.. مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع
اليوم 20:00
علوم الدار
علوم الدار
"عهد الاتحاد".. محطة تاريخية في قصة الإمارات
اليوم 19:45
علوم الدار
علوم الدار
"تفعلون ما تقولون".. كلمة وفاء من ألبانيا إلى محمد بن زايد
اليوم 19:08
علوم الدار
علوم الدار
عهد الاتحاد.. ذكرى خالدة في ذاكرة الوطن والمواطن
اليوم 18:42
علوم الدار
علوم الدار
أطفال الإمارات.. كيف يستقبلون العيد؟
30 مارس 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
اليوم 20:45
الرياضة
أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر
اليوم 20:44
الرياضة
بوجاتشار يُحلق بـ«الانتصار 21» في «طواف فرنسا»
اليوم 20:01
الرياضة
«جائزة التميز» تتصدر المشهد في صيف «شطرنج الشارقة»
اليوم 19:39
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
اليوم 20:45
الرياضة
أبوظبي تستضيف «باور سلاب» في أكتوبر
اليوم 20:44
الرياضة
بوجاتشار يُحلق بـ«الانتصار 21» في «طواف فرنسا»
اليوم 20:01
الرياضة
«جائزة التميز» تتصدر المشهد في صيف «شطرنج الشارقة»
اليوم 19:39
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الفيضانات تغرق مستشفيات "أجمير" الهندية
اليوم 21:08
علوم الدار
زيارات رئيس الدولة.. مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع
اليوم 20:00
علوم الدار
"عهد الاتحاد".. محطة تاريخية في قصة الإمارات
اليوم 19:45
علوم الدار
رحلة الشفاء تبدأ بـ"يقين"
اليوم 19:30
علوم الدار
"تفعلون ما تقولون".. كلمة وفاء من ألبانيا إلى محمد بن زايد
اليوم 19:08
علوم الدار
عهد الاتحاد.. ذكرى خالدة في ذاكرة الوطن والمواطن
اليوم 18:42
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©