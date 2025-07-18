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قصف إسرائيلي يستهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة
روسيا تسلّم كييف جثث ألف جندي
الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة أصبح كارثياً
سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
أميركا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار «الحوثيين» عملة جديدة
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«عهد الاتحاد».. محطة تاريخية في مسيرة الإمارات
كبار المواطنين: 18 يوليو.. عهد يتجدد ومسؤولية عبر الأجيال
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محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني
الإمارات تؤكد رفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا
حمدان بن محمد.. عام من الإنجازات الوطنية في دعم مسيرة الاتحاد
الشيخة فاطمة: تمكين المرأة نهج راسخ
ذياب بن محمد بن زايد: التزام راسخ بدعم الأسرة وتمكينها باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره
الأسواق الشعبية.. حنين للماضي في «ليوا للرطب»
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تخرّج 2718 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم
اختتام فعاليات «رحلة المستقبل» لأبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة
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"عهد الاتحاد".. محطة تاريخية في قصة الإمارات
18 يوليو 2025 19:45
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