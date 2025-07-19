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علوم الدار
أضخم سفينة مساعدات إماراتية تبحر نحو غزة
19 يوليو 2025 22:56
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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