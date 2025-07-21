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علوم الدار
وزير خارجية المجر لـ «الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد تاريخية تعزز الشراكة بين البلدين
21 يوليو 2025 18:12
مركز الاتحاد للأخبار
المجر
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة رسمية
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