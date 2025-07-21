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الإمارات تعتمد آلية ضريبية جديدة لتقليل استهلاك السكر
21 يوليو 2025 18:21
الإمارات
السكر
ضريبة
المشروبات الغازية
المشروبات السكرية
ضريبة القيمة المضافة
وزارة المالية
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