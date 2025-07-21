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علوم الدار
سفينة «خليفة الإنسانية 8» نحو أهلنا في غزة
21 يوليو 2025 18:24
فلسطين
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
إسرائيل
خليفة الإنسانية
قطاع غزة
غزة
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