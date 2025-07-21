سفينة «خليفة الإنسانية 8» نحو أهلنا في غزة

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وزير خارجية المجر لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: زيارة محمد بن زايد أضافت زخماً جديداً لعلاقاتنا المتنامية
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«الملتقى الصيفي 2025» يرسخ الانتماء وينمي مهارات النشء
27 جامعة تنضم إلى مبادرة «الاعتراف التلقائي» بالمؤهلات
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1.5 مليون درهم لدعم المبادرات الصحية في دبي
ليوا للرطب يبدأ في استلام مشاركات بومعان اليوم
أحمد بن حميد يعتمد «تقييم وتصنيف الوظائف بحكومة عجمان»
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السفيرة الأميركية تشيد بـ «ليوا للرطب»
معايير التحكيم ترتقي بمستوى المشاركات الفائزة في «ليوا للرطب»
«الموارد البشرية» تجمع الآراء والمقترحات لدعم الكفاءات الوطنية
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المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«الاتحاد»: تحديات غير مسبوقة تواجه العمل الإنساني
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21 يوليو 2025 18:24
فلسطين
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المساعدات الإنسانية
إسرائيل
خليفة الإنسانية
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