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اقتصاد
1.35 مليون شركة مسجلة في الدولة
21 يوليو 2025 18:40
عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، يتحدث خلال حوار مع "الاتحاد" عن النمو القياسي في أعداد الشركات العاملة في الدولة وارتفاعها إلى أكثر من 1.35 مليون شركة بنهاية النصف الأول من 2025
عبدالله بن طوق
وزارة الاقتصاد والسياحة
قانون الشركات
الشركات الإماراتية
الإمارات
الاقتصاد
الاستثمار
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