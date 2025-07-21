1.35 مليون شركة مسجلة في الدولة

عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، يتحدث خلال حوار مع "الاتحاد" عن النمو القياسي في أعداد الشركات العاملة في الدولة وارتفاعها إلى أكثر من 1.35 مليون شركة بنهاية النصف الأول من 2025