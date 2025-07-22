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علوم الدار
مسبار الأمل.. 5 سنوات من التميز العلمي والريادة
22 يوليو 2025 18:14
برنامج الإمارات لاستكشاف المريخ
استكشاف المريخ
المريخ
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الإمارات
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