مسبار الأمل.. 5 سنوات من التميز العلمي والريادة

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إسرائيل تهاجم أهدافاً «حوثية» في ميناء الحديدة
«مسبار الأمل» 5 سنوات من التميّز العلمي والريادة الإماراتية
شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات
20 ألف درهم ضد متهم بكسر باب منزل وإتلاف مركبة
مسؤولون حكوميون: قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي يعكس رؤية محمد بن راشد الشاملة لتعزيز جودة الحياة
محمد الشرقي: «فعاليات الفجيرة» يعزز البنية الرقمية للإمارة
سعود بن صقر يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية
نهيان بن مبارك: نفخر بقيادة اختارت طريق التسامح والازدهار
صندوق الوطن يركز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي للهوية و«حياتنا في الإمارات»
نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو
قبول 2546 طفلاً في حضانات الشارقة الحكومية للعام الدراسي المقبل
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22 يوليو 2025 18:14
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