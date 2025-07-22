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اقتصاد
سياحة الإمارات.. خمسة عقود من الازدهار
22 يوليو 2025 18:23
قطاع السياحة
السياحة في الإمارات
الإمارات
السياحة
القطاع السياحي
عبدالله بن طوق
وزارة الاقتصاد والسياحة
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