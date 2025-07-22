الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
كم مسافراً استقطبت مطارات أبوظبي؟
22 يوليو 2025 18:30
أبوظبي
مطار زايد الدولي
مطارات أبوظبي
الإمارات
حركة السفر
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مطار زايد الدولي.. مركز النمو والازدهار لشركات الطيران
16 يوليو 2025
اقتصاد
اقتصاد
اصنع في الإمارات 2025.. النسخة الأضخم
19 مايو 2025
اقتصاد
اقتصاد
ما هي الوجهات الـ10 الجديدة للاتحاد للطيران؟
27 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
مطار زايد الدولي.. يسطر الإنجازات منذ افتتاحه
15 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
"مطار زايد الدولي".. احتفاء بإرث الوالد المؤسس
10 فبراير 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو
علوم الدار
«كليفلاند كلينك أبوظبي»: 6.8 مليون مراجعة مع المرضى
اقتصاد
1.3 مليار درهم قيمة شراء الإماراتيين من الأسهم المحلية رغم جني الأرباح
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
اليوم 21:12
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو
اليوم 01:09
علوم الدار
«كليفلاند كلينك أبوظبي»: 6.8 مليون مراجعة مع المرضى
اليوم 01:08
اقتصاد
1.3 مليار درهم قيمة شراء الإماراتيين من الأسهم المحلية رغم جني الأرباح
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©