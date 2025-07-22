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الرياضة
"هاكر مدريدي" لتطوير التحكيم الإسباني!
22 يوليو 2025 18:45
لجنة الحكام
الاتحاد الإسباني
الأمن السيبراني
ريال مدريد
الهاكرز
الذكاء الاصطناعي
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
الدوري الإسباني
التحكيم
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