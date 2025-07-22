الثلاثاء 22 يوليو 2025
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صندوق الوطن يركز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي للهوية و«حياتنا في الإمارات»
نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو
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أمطار الخير تتساقط في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة
22 يوليو 2025 20:28
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الظفرة
هطول الأمطار
الإمارات
ليوا
منطقة الظفرة
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