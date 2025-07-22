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ما الذي تخفيه سجلات اغتيال مارتن لوثر كينغ؟
22 يوليو 2025 22:45
مارتن لوثر كينج
وثائق سرية
أميركا
اغتيال مارتن لوثر كينج
دونالد ترامب
مارتن لوثر كينغ
ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي
وزارة العدل الأميركية
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