الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
تسليم بارون المخدرات الإكوادوري
22 يوليو 2025 23:41
عصابات المخدرات
أميركا
مكافحة المخدرات
الإكوادور
المخدرات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سر الطماطم المكسيكية
17 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي خطة ترامب لدعم أوكرانيا؟
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يهدد «أودونيل» بسحب جنسيتها
13 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سيارة عالقة في آيوا
12 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب في منطقة فيضانات تكساس.. بماذا وعدت ميلانيا؟
12 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
اقتصاد
محمد كركوتي يكتب: مكافحة غسيل الأموال بلا هوادة
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك بفعالية «الوقاية من المخدرات»
علوم الدار
لجنتا المكافحة تضعان خطة شاملة للتصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها
علوم الدار
«شرطة دبي» تواصل فعاليات معرضها التوعوي لمكافحة المخدرات
اقتصاد
محمد كركوتي يكتب: مكافحة غسيل الأموال بلا هوادة
14 يوليو 2025
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك بفعالية «الوقاية من المخدرات»
7 يوليو 2025
علوم الدار
لجنتا المكافحة تضعان خطة شاملة للتصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها
6 يوليو 2025
علوم الدار
«شرطة دبي» تواصل فعاليات معرضها التوعوي لمكافحة المخدرات
2 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
تسليم بارون المخدرات الإكوادوري
الأخبار العالمية
ما الذي تخفيه سجلات اغتيال مارتن لوثر كينغ؟
الأخبار العالمية
لماذا يهدد ترامب بتعطيل بناء ملعب فريق واشنطن لكرة القدم؟
الأخبار العالمية
ترامب: سألتقي بالرئيس الصيني قريباً
علوم الدار
أمطار الخير تتساقط في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة
الرياضة
"هاكر مدريدي" لتطوير التحكيم الإسباني!
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©