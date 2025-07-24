الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
من هي زميلة بوتين الراحلة؟
24 يوليو 2025 23:03
روسيا
فلاديمير بوتين
بوتين
الرئيس الروسي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مكالمة مرتقبة بين بوتين وترامب
3 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي شروط بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا؟
29 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بوتين يزور كورسك للمرة الأولى
22 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بوتين يعلن هدنة لمدة 3 أيام
28 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي رسائل بوتين بمنتدى القطب الشمالي؟
28 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
روسيا تعلّق على إعلان الكنيست بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية
الأخبار العالمية
قصف مناطق عدة في روسيا بطائرات مسيرة
الأخبار العالمية
جولة جديدة غداً لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للمضي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلّق على إعلان الكنيست بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية
اليوم 22:58
الأخبار العالمية
قصف مناطق عدة في روسيا بطائرات مسيرة
اليوم 20:07
الأخبار العالمية
جولة جديدة غداً لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
22 يوليو 2025
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للمضي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا
21 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©