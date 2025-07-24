من هي زميلة بوتين الراحلة؟

الجمعة 25 يوليو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الذكاء الاصطناعي يقلل إشعاع التصوير الطبي بنسبة 99%
100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة
«محادثات إسطنبول».. اتفاق على تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
المبعوث الأميركي يزور المنطقة ويبحث إقامة ممرّ إنساني لتقديم المساعدات إلى غزة
اليمن: حملة اختطافات «حوثية» واسعة في إب
تنديد فلسطيني بتصويت الكنيست لصالح مشروع لضم الضفة
ألمانيا تريد ضمانات أميركية قبل تسليم «باتريوت» لأوكرانيا
«العدل الدولية»: توفير بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق إنساني
مسؤول أممي: ضرورة وضع حد «للكابوس التاريخي» في غزة فوراً
الإدارة الأميركية: ندعم جهود الاستقرار في ليبيا
مقتل 31 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة
للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم
الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي
الإمارات تؤكد ضرورة دعم جهود الوساطة وفتح الممرات الإنسانية
إضاءة أبرز معالم العاصمة احتفاءً بمرور 20 عاماً على انطلاق جائزة أبوظبي
نهيان بن مبارك: البرامج الصيفية ميدان للإبداع وتنمية المواهب
لجان التحكيم تنتهي من تقييم مشاركات المزرعة النموذجية في «ليوا للرطب»
مركبات مجانية لزوّار حديقة العين
بودكاست «متعافي» للتوعية من المخدرات
إغلاق 77 حساب تواصل اجتماعي لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة من دون ترخيص
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
من هي زميلة بوتين الراحلة؟
24 يوليو 2025 23:03
روسيا
فلاديمير بوتين
بوتين
الرئيس الروسي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مكالمة مرتقبة بين بوتين وترامب
3 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي شروط بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا؟
29 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بوتين يزور كورسك للمرة الأولى
22 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بوتين يعلن هدنة لمدة 3 أيام
28 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي رسائل بوتين بمنتدى القطب الشمالي؟
28 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
روسيا تعلّق على إعلان الكنيست بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية
اليوم 22:58
الأخبار العالمية
قصف مناطق عدة في روسيا بطائرات مسيرة
اليوم 20:07
الأخبار العالمية
جولة جديدة غداً لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
22 يوليو 2025
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للمضي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا
21 يوليو 2025
الأخبار العالمية
روسيا تعلّق على إعلان الكنيست بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية
اليوم 22:58
الأخبار العالمية
قصف مناطق عدة في روسيا بطائرات مسيرة
اليوم 20:07
الأخبار العالمية
جولة جديدة غداً لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
22 يوليو 2025
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للمضي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا
21 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هي نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
اليوم 23:34
الأخبار العالمية
من هي زميلة بوتين الراحلة؟
اليوم 23:03
الأخبار العالمية
لماذا يريد ترامب محاكمة أوباما؟
اليوم 20:09
علوم الدار
خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة
اليوم 18:32
الأخبار العالمية
لحظة تحطم طائرة فوق طريق سريع
23 يوليو 2025
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
23 يوليو 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©