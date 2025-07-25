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الترفيه
مخيم الصيف الفني.. رحلة إبداع في منارة السعديات
25 يوليو 2025 18:17
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منارة السعديات في أبوظبي
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