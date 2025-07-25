الجمعة 25 يوليو 2025
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إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
روسيا: نسعى لإقامة «مناطق عازلة» على حدود أوكرانيا
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الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
المجاعة تهدد الملايين في نيجيريا
إسرائيل وأميركا تسحبان وفدهما المفاوض من قطر
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم الحدود البحرية
وسائل إعلام دولية تطالب إسرائيل بحرية الوصول إلى غزة
الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
«تمكين المجتمع»: تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للأسر المستفيدة
الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب في غزة
شرطة أبوظبي تنظم العرس الجماعي لـ71 منتسباً
إنقاذ سائق تعطّل مثبت السرعة في مركبته
شرطة أبوظبي تنفّذ حملة ميدانية لمستخدمي «السكوتر» الكهربائي
نقل خدمات «أبوظبي للتقاعد» إلى مدينة محمد بن زايد
«نيابة دبي»: حبس سائق تسبب في إصابة بالغة ولم يتوقف
تنمية المجتمع في دبي تطلق «ابدأها صح» للمقبلين على الزواج
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المدير التنفيذي لـ«ذا كلايمت ترايب» لـ«الاتحاد»: هدفنا تمكين الشباب وقيادة التغيير البيئي من قلب المجتمع
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"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية في غزة
25 يوليو 2025 18:32
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حرب غزة
فلسطين
سكان غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
أهالي غزة
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البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة
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البرلمان العربي يحذر من مخططات تصفية القضية الفلسطينية
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وسائل إعلام دولية تطالب إسرائيل بحرية الوصول إلى غزة
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