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"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية في غزة
25 يوليو 2025 18:32
الأونروا
حرب غزة
فلسطين
سكان غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
أهالي غزة
غزة
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هل يقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
26 مايو 2025
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الأخبار العالمية
البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة
5 مارس 2025
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البرلمان العربي يحذر من مخططات تصفية القضية الفلسطينية
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