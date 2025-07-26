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علوم الدار
القرم.. التزام إماراتي مستدام
26 يوليو 2025 20:00
القرم
الإمارات
الاستدامة
أشجار القرم
تغير المناخ
المناخ
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