الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة
27 يوليو 2025 22:08
الإمارات
إسقاط جوي
غزة
قطاع غزة
فلسطين
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من الإمارات إلى غزة.. عطاء لا يتوقف
اليوم 01:49
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: الإمارات ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فوراً في غزة
اليوم 01:47
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تمد يد العون لخدمة الإنسانية
21 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الفارس الشهم 3 تقدم مساعدات للنازحين في مخيم «أرض أبو سليم»
2 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات غذائية رمضانية للفلسطينيين
21 فبراير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب في غزة
مساندة الأشقاء
علوم الدار
13 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تتصدر المشهد الإنساني العالمي للمساعدات إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب في غزة
25 يوليو 2025
الافتتاحية
مساندة الأشقاء
22 يوليو 2025
علوم الدار
13 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى غزة
11 يوليو 2025
علوم الدار
الإمارات تتصدر المشهد الإنساني العالمي للمساعدات إلى غزة
10 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة
الأخبار العالمية
من الإمارات إلى غزة.. عطاء لا يتوقف
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: الإمارات ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فوراً في غزة
علوم الدار
القرم.. التزام إماراتي مستدام
الأخبار العالمية
الكمبوديون يفرون من صواريخ تايلاند ويفترشون الخيام
الأخبار العالمية
لحظة تجريف منزل بفيضان نيو مكسيكو
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©