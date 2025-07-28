الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ما هي أهداف المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين؟
28 يوليو 2025 19:00
فلسطين
الأمم المتحدة
السعودية
فرنسا
غزة
قطاع غزة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة
27 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من الإمارات إلى غزة.. عطاء لا يتوقف
27 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: الإمارات ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فوراً في غزة
27 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية في غزة
25 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ"الاتحاد": الوضع في غزة كارثي
15 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«الأونروا»: لا يمكن توزيع المساعدات من دوننا
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
الأخبار العالمية
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
الأخبار العالمية
مؤتمر أممي الأسبوع القادم سعياً لإحياء حل الدولتين
الأخبار العالمية
«الأونروا»: لا يمكن توزيع المساعدات من دوننا
اليوم 01:45
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
27 يوليو 2025
الأخبار العالمية
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
27 يوليو 2025
الأخبار العالمية
مؤتمر أممي الأسبوع القادم سعياً لإحياء حل الدولتين
27 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هي أهداف المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين؟
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة
الأخبار العالمية
من الإمارات إلى غزة.. عطاء لا يتوقف
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: الإمارات ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فوراً في غزة
علوم الدار
القرم.. التزام إماراتي مستدام
الأخبار العالمية
الكمبوديون يفرون من صواريخ تايلاند ويفترشون الخيام
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©