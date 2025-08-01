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ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا
2 أغسطس 2025 01:29
غواصة نووية
روسيا
دانييل ميدفيديف
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
الغواصات النووية
ترامب
أميركا وروسيا
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