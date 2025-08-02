السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه
15 ساعة فقط.. رحلة إلى محطة الفضاء الدولية
2 أغسطس 2025 18:09
سبيس إكس
محطة الفضاء الدولية
شركة سبيس إكس
محطة الفضاء
الفضاء
رواد الفضاء
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
للمرة التاسعة.. "سبيس إكس" تفقد صاروخ "ستارشيب" العملاق
28 مايو 2025
الترفيه
الترفيه
تلة الجمجمة.. سر غامض على سطح المريخ
25 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة «شنتشو20»
23 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
رائد الفضاء الأكبر سناً يعود إلى الأرض في يوم ميلاده الـ 70
20 ابريل 2025
الترفيه
الترفيه
كيتي بيري في الفضاء مع 5 نساء
14 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
طاقم جديد ينضم إلى محطة الفضاء الدولية عبر «سبيس إكس»
علوم الدار
مرصد الختم يرصد "مخلب القط" من صحراء أبوظبي
الترفيه
اكتشاف آلية كونية جديدة لفهم تشكل البرق
الترفيه
«نيويورك أبوظبي»: الأشعة الكونية تدعم الحياة تحت الأرض
الأخبار العالمية
طاقم جديد ينضم إلى محطة الفضاء الدولية عبر «سبيس إكس»
اليوم 11:43
علوم الدار
مرصد الختم يرصد "مخلب القط" من صحراء أبوظبي
29 يوليو 2025
الترفيه
اكتشاف آلية كونية جديدة لفهم تشكل البرق
29 يوليو 2025
الترفيه
«نيويورك أبوظبي»: الأشعة الكونية تدعم الحياة تحت الأرض
29 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©