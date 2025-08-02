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ماذا دار بين ترامب وويتكوف بشأن غزة؟
2 أغسطس 2025 19:00
ترامب
أميركا
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
ستيف ويتكوف
المبعوث الأميركي
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