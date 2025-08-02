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ترامب يقيل مسؤولة حكومية بعد "تقرير ضعيف"
2 أغسطس 2025 19:15
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
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