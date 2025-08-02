الأحد 3 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
بوتين: روسيا تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا
ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: العدوان الإسرائيلي حوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» للأطفال
مقتل 5 أفراد شرطة بهجوم على نقطة تفتيش في باكستان
مصر تشدد على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار غزة
سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين
سلام: إنقاذ لبنان يتم بحصر السلاح في يد الجيش وحده
22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمستشفيات القدس
حداد في أوكرانيا بعد مقتل 31 في هجوم روسي على كييف
مقتل 83 فلسطينياً وإصابة 554 آخرين خلال 24 ساعة
الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
8 عوامل تحفز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة
الإمارات تطلق حواراً دولياً لإعادة صياغة مستقبل الإعلام
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
جائزة «حمدان بن زايد البيئية» تبدأ مرحلة تقييم المشاركات
«الموارد البشرية والتوطين» تنظم 50 يوماً مفتوحاً للتوظيف
متدربون في «لوكهيد مارتن»: تطوير المهارات في مجال التكنولوجيا والدفاع
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق الأسواق في شرق الهند
2 أغسطس 2025 20:16
الأمطار
هطول الأمطار
الهند
الأمطار الغزيرة
مياه الأمطار
سقوط الأمطار
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة على نيويورك وفيلادلفيا ونيوجيرسي
1 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أمطار بمعدل غير مسبوق في كوريا الجنوبية
17 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضان يجتاح ماساتشوستس
11 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انهيار طيني يدمر منازل قرية في سيتشوان الصينية
7 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الصين تسجل أرقاماً تاريخية لهطول الأمطار النادرة
4 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
مصدران: الهند ستواصل شراء النفط الروسي
اليوم 20:40
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 17:04
الرياضة
الهند تُعين جميل مدرباً بعد طلبات مزيفة من تشافي وجوارديولا!
1 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة شمال الصين
31 يوليو 2025
الأخبار العالمية
مصدران: الهند ستواصل شراء النفط الروسي
اليوم 20:40
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 17:04
الرياضة
الهند تُعين جميل مدرباً بعد طلبات مزيفة من تشافي وجوارديولا!
1 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة شمال الصين
31 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق الأسواق في شرق الهند
اليوم 20:16
الأخبار العالمية
ترامب يقيل مسؤولة حكومية بعد "تقرير ضعيف"
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
ماذا دار بين ترامب وويتكوف بشأن غزة؟
اليوم 19:00
الأخبار العالمية
الإنزال الـ60.. وشاحنات طبية إماراتية إلى غزة
اليوم 18:45
الأخبار العالمية
كيف يرى ترامب استقالة كوجلر؟
اليوم 18:30
الترفيه
15 ساعة فقط.. رحلة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 18:09
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©