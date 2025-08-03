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«اليونيسيف»: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق
السيطرة على حريق بالقرب من محطة «زابوريجيا» النووية
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
مدير «أوتشا» في فلسطين لـ«الاتحاد»: أزمة الوقود تهدد بتوقف الخدمات الحيوية في غزة
أبوظبي.. ملاذ آمن للطبيعة
اليمن: شبكات «حوثية» لتمويل أنشطة غير مشروعة
الطفلة «مريم».. قصة تعافٍ في «خليفة الطبية»
هزاع بن طحنون يعزي علي حبروت المزروعي في وفاة ابنته
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مقتل 3 أطفال وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قذيفة في باكستان
«الأمن والسلامة في محطات الوقود» تتواصل بنجاح في نسختها السادسة
ويتكوف: أميركا تعتزم إنهاء الحرب في غزة وليس توسيعها
«الهواتف الأرضية» تواصل الرنين لقلة التكلفة وسهولة الاستخدام
«خيرية الشارقة»: شاشات ذكية في 9 مواقع لاستقبال التبرعات
أسطرلاب «البطوطي».. مغامرات عبر الكون
الأمم المتحدة: لا نسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية في ليبيا
«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يطلق دورة صيفية مكثفة
المتنبي مخترعاً: قراءة في كتاب «عيون العجائب»
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الأخبار العالمية
دعوة إماراتية من عبدالله بن زايد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
3 أغسطس 2025 21:04
عبدالله بن زايد
الإمارات
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قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
وزارة الخارجية
القضية الفلسطينية
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
إسقاط جوي
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الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
2 أغسطس 2025
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