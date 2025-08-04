الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
تايوان.. أمطار تسبب قتلى ودماراً
4 أغسطس 2025 19:53
تايوان
الأمطار
الفيضانات
هطول الأمطار
الأمطار الغزيرة
مياه الأمطار
مياه الفيضانات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق الأسواق في شرق الهند
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
اختفاء قرية غمرتها فيضانات كوريا
19 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أمطار بمعدل غير مسبوق في كوريا الجنوبية
17 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفاقم الفيضانات في غرب فرنسا
31 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فوضى الأمطار.. مشاهد صادمة في ساو باولو
25 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
بكين في حالة تأهب قصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الأمطار والفيضانات في باكستان
الأخبار العالمية
إعصار "داناس" يجتاح تايوان.. وإجلاء آلاف السكان
الأخبار العالمية
69 قتيلاً في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند
الأخبار العالمية
بكين في حالة تأهب قصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة
اليوم 08:46
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الأمطار والفيضانات في باكستان
14 يوليو 2025
الأخبار العالمية
إعصار "داناس" يجتاح تايوان.. وإجلاء آلاف السكان
6 يوليو 2025
الأخبار العالمية
69 قتيلاً في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند
5 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
لماذا يريد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟
علوم الدار
رحلة "مريم".. قصة شفاء ملهمة في "خليفة الطبية"
علوم الدار
هل هناك فرق بين الدوخة وعدم الاتزان؟ وما هي أسباب كل منهما؟
الأخبار العالمية
ترامب: ويتكوف سيزور روسيا الأسبوع المقبل
الأخبار العالمية
تايوان.. أمطار تسبب قتلى ودماراً
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية من عبدالله بن زايد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©