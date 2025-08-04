الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب: ويتكوف سيزور روسيا الأسبوع المقبل
4 أغسطس 2025 19:57
ستيف ويتكوف
روسيا
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
المبعوث الأميركي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار بين ترامب وويتكوف بشأن غزة؟
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي خطة ترامب لدعم أوكرانيا؟
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مكالمة مرتقبة بين بوتين وترامب
3 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف قلب ترامب النظام الجيوسياسي العالمي في 100 يوم؟
23 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
اقتصاد
«تعريفات ترامب» تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي
الأخبار العالمية
ترامب يهدّد بفرض عقوبات جديدة على روسيا
الأخبار العالمية
لافروف: روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
2 أغسطس 2025
اقتصاد
«تعريفات ترامب» تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب يهدّد بفرض عقوبات جديدة على روسيا
29 يوليو 2025
الأخبار العالمية
لافروف: روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة
15 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
لماذا يريد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟
علوم الدار
رحلة "مريم".. قصة شفاء ملهمة في "خليفة الطبية"
علوم الدار
هل هناك فرق بين الدوخة وعدم الاتزان؟ وما هي أسباب كل منهما؟
الأخبار العالمية
ترامب: ويتكوف سيزور روسيا الأسبوع المقبل
الأخبار العالمية
تايوان.. أمطار تسبب قتلى ودماراً
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية من عبدالله بن زايد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©