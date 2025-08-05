الثلاثاء 5 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
هل سيبقى دور الأطباء محورياً في عصر الذكاء الاصطناعي؟
صخرة تودي بحياة متسلقة ألمانية
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
روسيا: الحوار بين موسكو وواشنطن لا يزال مستمراً
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي
الرئيس اللبناني: ملتزمون بكشف «الحقيقة كاملة» في جريمة تفجير المرفأ
«موجات الحر» تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
الصومال.. «أوصوم» تكبد «الشباب» خسائر فادحة
الأمم المتحدة: قتل عمال الإغاثة في غزة «جرائم حرب»
مصر.. إقبال كثيف على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
قتيل و4 إصابات بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان
إيطاليا: الظروف الراهنة غير ملائمة للاعتراف بفلسطين
بكين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب
دخول 14% من المساعدات المطلوبة إلى غزة
فرنسا تجدد دعمها لحق ضحايا مرفأ بيروت وذويهم في العدالة
ألمانيا تراجع خططاً لعلاج أطفال من غزة
انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف منزل في إيرلندا بسبب عاصفة
فلسطين تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف الحرب الإسرائيلية
الإمارات.. التزام راسخ بدعم صمود أهالي غزة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
10000 ومضة برق و"أعلى تحذير" في هونج كونج
5 أغسطس 2025 20:00
السيول
الفيضانات
هونج كونج
فيضانات الصين
الأمطار الغزيرة
مياه الفيضانات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات مفاجئة تضرب هونج كونج
اليوم 19:02
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تايوان.. أمطار تسبب قتلى ودماراً
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
اختفاء قرية غمرتها فيضانات كوريا
19 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
منازل تحت الماء
6 فبراير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفاقم الفيضانات في غرب فرنسا
31 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
قتلى ومفقودون بفيضانات مفاجئة شمال الهند
اليوم 17:24
الأخبار العالمية
فيضانات مفاجئة تضرب هونج كونج
اليوم 13:00
الأخبار العالمية
بكين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب
اليوم 01:11
الأخبار العالمية
300 قتيل و700 جريح جراء الأمطار الموسمية في باكستان
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
قتلى ومفقودون بفيضانات مفاجئة شمال الهند
اليوم 17:24
الأخبار العالمية
فيضانات مفاجئة تضرب هونج كونج
اليوم 13:00
الأخبار العالمية
بكين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب
اليوم 01:11
الأخبار العالمية
300 قتيل و700 جريح جراء الأمطار الموسمية في باكستان
4 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
10000 ومضة برق و"أعلى تحذير" في هونج كونج
اليوم 20:00
الترفيه
بيت الحرفيين يطلق برنامج نهاية الأسبوع
اليوم 19:38
الأخبار العالمية
حريق في اليابان.. و5 يفرون إلى البحر
اليوم 19:09
الأخبار العالمية
فيضانات مفاجئة تضرب هونج كونج
اليوم 19:02
الأخبار العالمية
لماذا يريد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟
4 أغسطس 2025
علوم الدار
رحلة "مريم".. قصة شفاء ملهمة في "خليفة الطبية"
4 أغسطس 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©