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اقتصاد
29 مليار دولار لماسك من تسلا.. لماذا؟
6 أغسطس 2025 20:15
تسلا
شركة تسلا
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المليادرير إلون ماسك
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