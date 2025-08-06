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علوم الدار
وزارة الصحة لـ"الاتحاد": منصة موحدة للتراخيص الصحية العام المقبل
6 أغسطس 2025 19:45
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
المنصة الرقمية
الإمارات
وزارة الصحة
المنصة الرقمية الموحدة
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