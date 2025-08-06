لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين

الأربعاء 6 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لأبحاث الأمراض النادرة
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
غزة.. تحذيرات من تفشي «غيلان باريه» وغياب كامل للعلاج
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
لبنان يفوض الجيش بإعداد خطة لضمان «حصرية السلاح» بيده
بريطانيا تبدأ إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا
إسبانيا: لن نعترف أبداً بأي ضم للأراضي الفلسطينية
مباحثات ليبية - أممية حول سبل دعم العملية السياسية
أستراليا: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
المتحدثة باسم المبعوث الأممي لـ«الاتحاد»: عملة «الحوثي» الجديدة تعمق الانقسام وتسرع الانهيار الاقتصادي
السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية
خبراء ومحللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: «المدينة الإنسانية» معتقل كبير تمهيداً للتهجير
مساعدات الإمارات إلى غزة.. نموذج عالمي في الإغاثة الإنسانية
«الأرصاد» يتوقع استمرار الأمطار حتى الجمعة
«الشارقة الخيرية» تستقبل طلبات المشاركة في العرس الجماعي الـ11
«كليفلاند أبوظبي» يقدم العلاج بالتجريف المائي لتضخم البروستات
تحديث نظام التحكم بإنارة جسور وأنفاق المشاة في أبوظبي
وزارة «الصحة» لـ«الاتحاد»: منصة موحدة للتراخيص الصحية العام المقبل
عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للشارقة
سلطان بن أحمد يطلع على مشروعات «الشارقة لعلوم الفضاء»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025 20:00
الحرب في أوكرانيا
ستيف ويتكوف
روسيا
فلاديمير بوتين
المباحثات الروسية الأوكرانية
بوتين
الرئيس الأميركي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
روسيا وأوكرانيا
المبعوث الأميركي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
متى يلتقي ترامب وبوتين؟
21 فبراير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار في المحادثات بين ترامب والرئيسين الروسي والأوكراني؟!
14 فبراير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب مخاطباً بوتين: حان وقت "عقد صفقة"
23 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أول رد من الكرملين بشأن لقاء ترامب وبوتين
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يلتقي ترامب وبوتين؟
10 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
اليوم 01:05
الأخبار العالمية
ترامب يهدّد بفرض عقوبات جديدة على روسيا
29 يوليو 2025
الأخبار العالمية
لافروف: روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
روسيا تردّ على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
اليوم 01:05
الأخبار العالمية
ترامب يهدّد بفرض عقوبات جديدة على روسيا
29 يوليو 2025
الأخبار العالمية
لافروف: روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
روسيا تردّ على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
15 يوليو 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
الإمارات وروسيا.. أكثر من نصف قرن من العلاقات الثنائية المتميزة
اليوم 22:46
الأخبار العالمية
من يقود "MAGA" بعد ترامب؟
اليوم 20:30
اقتصاد
29 مليار دولار لماسك من تسلا.. لماذا؟
اليوم 20:15
الأخبار العالمية
لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
اليوم 20:00
علوم الدار
وزارة الصحة لـ"الاتحاد": منصة موحدة للتراخيص الصحية العام المقبل
اليوم 19:45
علوم الدار
تباشير الرطب في مدينة زايد
اليوم 19:30
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©