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لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025 20:00
الحرب في أوكرانيا
ستيف ويتكوف
روسيا
فلاديمير بوتين
المباحثات الروسية الأوكرانية
بوتين
الرئيس الأميركي
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ترامب
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