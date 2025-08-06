الإمارات وروسيا.. أكثر من نصف قرن من العلاقات الثنائية المتميزة

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61 طالباً في 5 حلقات بمبادرة «مطوع الفريج»
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تعاون الذكاء الاصطناعي والبشر يعزز تدريب جراحي الأعصاب
ترامب يفرض رسوماً جمركية إضافية على الهند
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