الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات وروسيا.. أكثر من نصف قرن من العلاقات الثنائية المتميزة
6 أغسطس 2025 22:46
روسيا
فلاديمير بوتين
رئيس الدولة
بوتين
الإمارات
محمد بن راشد
الإمارات وروسيا
موسكو
محمد بن زايد
الرئيس الروسي
الكرملين
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
وزير خارجية المجر لـ «الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد تاريخية تعزز الشراكة بين البلدين
21 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
رئيس الدولة يشدد على أهمية الحوار والتفاهم المشترك بين أذربيجان وأرمينيا
12 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. دور راسخ في تعزيز الاستقرار الإقليمي
19 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أول رد من الكرملين بشأن لقاء ترامب وبوتين
10 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
تعرفوا على مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم في موسكو
22 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف
علوم الدار
رئيس الدولة يبدأ يوم غدٍ الخميس زيارة رسمية إلى روسيا
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيجر بذكرى يوم الاستقلال
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف
اليوم 13:46
علوم الدار
رئيس الدولة يبدأ يوم غدٍ الخميس زيارة رسمية إلى روسيا
اليوم 13:27
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
اليوم 01:05
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيجر بذكرى يوم الاستقلال
3 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©