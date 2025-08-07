الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
شبابك أيها الشاب.. خطبة الجمعة 08 أغسطس 2025
7 أغسطس 2025 19:00
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
صلاة الجمعة
خطباء الجمعة
خطبة الجمعة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
"صديقكم".. خطبة الجمعة 01 أغسطس 2025
31 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطبة الجمعة.. بلادنا في الصيف
10 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطبة الجمعة.. الفطرة
3 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطبة الجمعة.. الهجرة النبوية
26 يونيو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطبة الجمعة: الإمارات.. استقرار وازدهار
19 يونيو 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعتمد 103 ملايين درهم  من أموال الزكاة خلال النصف الأول
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية» تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة
علوم الدار
خطباء الجمعة يدعون إلى التمسك بعهد الاتحاد ومبادئه
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تخرّج 2718 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعتمد 103 ملايين درهم  من أموال الزكاة خلال النصف الأول
4 أغسطس 2025
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية» تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة
26 يوليو 2025
علوم الدار
خطباء الجمعة يدعون إلى التمسك بعهد الاتحاد ومبادئه
18 يوليو 2025
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تخرّج 2718 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم
18 يوليو 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
الترفيه
دراجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
علوم الدار
محافظ شمال سيناء لـ"الاتحاد": الإمارات داعم رئيسي للشعب الفلسطيني
علوم الدار
شبابك أيها الشاب.. خطبة الجمعة 08 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران بركان كيلاويا
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©