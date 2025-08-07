الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران بركان كيلاويا
7 أغسطس 2025 18:45
ثوران بركان
بركان كيلاويا
هاواي
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية
البراكين
أميركا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من يقود "MAGA" بعد ترامب؟
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ويتكوف يصل إلى موسكو بحثاً عن نهاية لحرب أوكرانيا
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تحطم طائرة إسعاف في أريزونا
6 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
الأخبار العالمية
إصابة 5 جنود في إطلاق نار داخل قاعدة «فورت ستيوارت» الأميركية
الأخبار العالمية
ترامب يفرض رسوماً جمركية إضافية على الهند
الأخبار العالمية
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
اليوم 01:17
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
اليوم 00:27
الأخبار العالمية
إصابة 5 جنود في إطلاق نار داخل قاعدة «فورت ستيوارت» الأميركية
اليوم 00:12
الأخبار العالمية
ترامب يفرض رسوماً جمركية إضافية على الهند
6 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
الترفيه
دراجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
علوم الدار
محافظ شمال سيناء لـ"الاتحاد": الإمارات داعم رئيسي للشعب الفلسطيني
علوم الدار
شبابك أيها الشاب.. خطبة الجمعة 08 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران بركان كيلاويا
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©