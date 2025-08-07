الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
محاولة فتح طريق مسدود بعد فيضانات مفاجئة في الهند
7 أغسطس 2025 18:41
السيول
الهيمالايا
الفيضانات
الهند
جبال الهيمالايا
الأمطار الغزيرة
مياه الفيضانات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
اختفاء قرية غمرتها فيضانات كوريا
19 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الفيضانات تغرق مستشفيات "أجمير" الهندية
18 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفاقم الفيضانات في غرب فرنسا
31 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات في شوارع فرنسا⁣
28 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
العاصفة هيرمينيا.. كيف بدت شوارع في فرنسا؟
27 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
قتلى ومفقودون بفيضانات مفاجئة شمال الهند
الأخبار العالمية
بكين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب
الأخبار العالمية
الهند: أمطار غزيرة تضرب دلهي وترفع التأهب
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الأمطار والفيضانات في باكستان
الأخبار العالمية
قتلى ومفقودون بفيضانات مفاجئة شمال الهند
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
بكين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الهند: أمطار غزيرة تضرب دلهي وترفع التأهب
29 يوليو 2025
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الأمطار والفيضانات في باكستان
14 يوليو 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
الترفيه
دراجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
علوم الدار
محافظ شمال سيناء لـ"الاتحاد": الإمارات داعم رئيسي للشعب الفلسطيني
علوم الدار
شبابك أيها الشاب.. خطبة الجمعة 08 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران بركان كيلاويا
المزيد من الفيديوهات
