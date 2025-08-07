الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
7 أغسطس 2025 19:15
آبل
شركة آبل الأميركية
شركة آبل
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا يريد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: ويتكوف سيزور روسيا الأسبوع المقبل
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار بين ترامب وويتكوف بشأن غزة؟
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف يرى ترامب استقالة كوجلر؟
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يهدد بفرض ضريبة 25% على "آيفون"
23 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
الأخبار العالمية
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
الأخبار العالمية
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
اليوم 01:17
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
2 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
الترفيه
دراجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
علوم الدار
محافظ شمال سيناء لـ"الاتحاد": الإمارات داعم رئيسي للشعب الفلسطيني
علوم الدار
شبابك أيها الشاب.. خطبة الجمعة 08 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران بركان كيلاويا
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©