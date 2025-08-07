الجمعة 8 أغسطس 2025
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
تحذيرات من توقف عمليات «الأونروا» الإغاثية
100 قتيل و603 إصابات في غزة خلال 24 ساعة
5 قتلى و10 جرحى بغارة إسرائيلية على شرق لبنان
مسؤولة أوروبية: أزمة غزة تشبه إلى حد كبير جداً الإبادة الجماعية
الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر
محافظ شمال سيناء لـ«الاتحاد»: الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «المخبز المصري» بأبوظبي
«الاتحاد لحقوق الإنسان» ترفض ادعاءات «سلطة بورتسودان»
«طرق الشارقة» تنفّذ مشروعاً في البطائح الصناعية والتجارية
الإمارات تشارك باكستان الاحتفال بـ«يوم الاستقلال» في 10 أغسطس
«الإعلام الإبداعي» توقّع شراكات مع مؤسسات أكاديمية
«البلديات والنقل» تواصل تطوير مسارات الدراجات الهوائية
شرطة دبي تُنظم ملتقىً للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال
«نقل عجمان» تنظم ملتقى الشركاء لتعزيز التكامل المؤسسي
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025 23:53
إسقاط جوي
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
علوم الدار
علوم الدار
سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة تصل إلى العريش
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود دؤوبة لإنهاء معاناة أهالي غزة
1 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات غذائية رمضانية للفلسطينيين
21 فبراير 2025
علوم الدار
علوم الدار
100 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل غزة
25 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام
6 ديسمبر 2024
علوم الدار
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
8 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
اليوم 01:16
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. نموذج عالمي في الإغاثة الإنسانية
6 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
3 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
8 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
اليوم 01:16
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. نموذج عالمي في الإغاثة الإنسانية
6 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
3 أغسطس 2025
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
اليوم 19:06
الأخبار العالمية
سقوط طائرة على حي مكتظ بالسكان في نيروبي
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
بوتين: العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات تتطور بشكل ملحوظ
اليوم 23:56
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
اليوم 23:53
الترفيه
دراجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
اليوم 19:30
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
اليوم 19:15
