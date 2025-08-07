الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025 23:53
إسقاط جوي
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة تصل إلى العريش
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود دؤوبة لإنهاء معاناة أهالي غزة
1 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات غذائية رمضانية للفلسطينيين
21 فبراير 2025
علوم الدار
علوم الدار
100 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل غزة
25 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام
6 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
علوم الدار
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. نموذج عالمي في الإغاثة الإنسانية
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
علوم الدار
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
8 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
اليوم 01:16
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. نموذج عالمي في الإغاثة الإنسانية
6 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
3 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
الأخبار العالمية
سقوط طائرة على حي مكتظ بالسكان في نيروبي
الأخبار العالمية
بوتين: العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات تتطور بشكل ملحوظ
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
الترفيه
دراجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©