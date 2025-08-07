الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
سقوط طائرة على حي مكتظ بالسكان في نيروبي
8 أغسطس 2025 00:41
سقوط طائرة
نيروبي
كينيا
حوادث الطائرات
تحطم طائرة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تحطم "F-35" في كاليفورنيا
31 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لحظة تحطم طائرة فوق طريق سريع
23 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الطائرة المنكوبة تخلف دماراً كبيراً في أحمد آباد
12 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
وزير الداخلية الهندي يزور الناجي الأعجوبة من تحطم الطائرة
12 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الناجي الوحيد من حادث تحطم الطائرة الهندية
12 يونيو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
مقتل وزيري الدفاع والبيئة الغانيين في تحطم مروحية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة إسعاف بأريزونا الأميركية
الأخبار العالمية
سقوط طائرة في البحر قبالة جزيرة إسبانية
الرياضة
منتخبنا يكسب كرواتيا في مونديال السلة على الكراسي المتحركة
الأخبار العالمية
مقتل وزيري الدفاع والبيئة الغانيين في تحطم مروحية
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة إسعاف بأريزونا الأميركية
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
سقوط طائرة في البحر قبالة جزيرة إسبانية
3 أغسطس 2025
الرياضة
منتخبنا يكسب كرواتيا في مونديال السلة على الكراسي المتحركة
1 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
الأخبار العالمية
سقوط طائرة على حي مكتظ بالسكان في نيروبي
الأخبار العالمية
بوتين: العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات تتطور بشكل ملحوظ
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
الترفيه
دراجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
الأخبار العالمية
ترامب و"آبل" ولحظة الإعلان عن "100 مليار دولار" إضافية
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©