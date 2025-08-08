الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
8 أغسطس 2025 18:45
ولاية كاليفورنيا
مكافحة الحرائق
حريق كاليفورنيا
حوادث الحرائق
حرائق كاليفورنيا
كاليفورنيا
حرائق الغابات
الحرائق
حرائق لوس أنجلوس
لوس أنجلوس
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
دمار الحريق.. لقطات جوية من لوس أنجلوس
26 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
رد فعل ترامب خلال تفقده منطقة حرائق مدمرة
25 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق كاليفورنيا.. لحظة إطفاء من قلب طائرة
24 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقطات من الفضاء لحرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. دمار على الساحل
10 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
الأخبار العالمية
مسؤولة «غرينبيس» الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة لحرائق الغابات في سوريا
الأخبار العالمية
سوريا.. استمرار جهود إخماد الحرائق لليوم التاسع
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
مسؤولة «غرينبيس» الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة لحرائق الغابات في سوريا
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
سوريا.. استمرار جهود إخماد الحرائق لليوم التاسع
12 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
الذكاء الاصطناعي
إطلاق "GPT-5".. خبير بـ"الدكتوراه"
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
الأخبار العالمية
سقوط طائرة على حي مكتظ بالسكان في نيروبي
الأخبار العالمية
بوتين: العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات تتطور بشكل ملحوظ
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©