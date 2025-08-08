الجمعة 8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
8 أغسطس 2025 18:45
ولاية كاليفورنيا
مكافحة الحرائق
حريق كاليفورنيا
حوادث الحرائق
حرائق كاليفورنيا
كاليفورنيا
حرائق الغابات
الحرائق
حرائق لوس أنجلوس
لوس أنجلوس
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
دمار الحريق.. لقطات جوية من لوس أنجلوس
26 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
رد فعل ترامب خلال تفقده منطقة حرائق مدمرة
25 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق كاليفورنيا.. لحظة إطفاء من قلب طائرة
24 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقطات من الفضاء لحرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. دمار على الساحل
10 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
مسؤولة «غرينبيس» الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة لحرائق الغابات في سوريا
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
سوريا.. استمرار جهود إخماد الحرائق لليوم التاسع
12 يوليو 2025
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
مسؤولة «غرينبيس» الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة لحرائق الغابات في سوريا
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
سوريا.. استمرار جهود إخماد الحرائق لليوم التاسع
12 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
اليوم 18:56
الذكاء الاصطناعي
إطلاق "GPT-5".. خبير بـ"الدكتوراه"
اليوم 18:52
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
اليوم 18:45
الأخبار العالمية
سقوط طائرة على حي مكتظ بالسكان في نيروبي
اليوم 00:41
الأخبار العالمية
بوتين: العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات تتطور بشكل ملحوظ
7 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
