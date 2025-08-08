الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
8 أغسطس 2025 18:56
جزيرة كيوشو
الانهيارات الطينية
انهيارات طينية
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
كيوشو
مياه الفيضانات
اليابان
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
محاولة فتح طريق مسدود بعد فيضانات مفاجئة في الهند
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
10000 ومضة برق و"أعلى تحذير" في هونج كونج
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات مفاجئة تضرب هونج كونج
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تايوان.. أمطار تسبب قتلى ودماراً
4 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
اختفاء قرية غمرتها فيضانات كوريا
19 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة تضرب جنوبي اليابان
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة على اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات
الأخبار العالمية
فيضانات محتملة تهدد أكثر من نصف ولايات نيجيريا
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
اليوم 18:17
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة تضرب جنوبي اليابان
اليوم 08:27
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة على اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
فيضانات محتملة تهدد أكثر من نصف ولايات نيجيريا
6 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
انهيار فندق قديم في أميان الفرنسية
الذكاء الاصطناعي
ماركوس أوريليوس وتشرشل يعودان إلى الحكم.. ما القصة؟
الذكاء الاصطناعي
سباق المليارات.. 344 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد!
علوم الدار
سلامة أنظمة الغاز في منشآت أبوظبي
الأخبار العالمية
طريق سريع في الصين يعبر سفوحاً جبلية شاهقة
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©