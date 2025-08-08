الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي
سباق المليارات.. 344 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد!
8 أغسطس 2025 20:00
أمازون
ألفابت
ميتا
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
أبل
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ماركوس أوريليوس وتشرشل يعودان إلى الحكم.. ما القصة؟
اليوم 20:15
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
إطلاق "GPT-5".. خبير بـ"الدكتوراه"
اليوم 18:52
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
«بريكس».. ريادة في مجال الذكاء الاصطناعي
6 يوليو 2025
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يُضيف 300 مليار درهم لاقتصاد الإمارات
25 يونيو 2025
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي.. كيف يغير اقتصاد العالم
4 يونيو 2025
الذكاء الاصطناعي
ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي.. 344 مليار دولار إنفاق الشركات في عام واحد
الذكاء الاصطناعي
محرك بحث ذكي جديد يشعل سباق الذكاء الاصطناعي وينافس تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
قيمة مايكروسوفت السوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى
الذكاء الاصطناعي
