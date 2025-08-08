الجمعة 8 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
تحذيرات من توقف عمليات «الأونروا» الإغاثية
100 قتيل و603 إصابات في غزة خلال 24 ساعة
5 قتلى و10 جرحى بغارة إسرائيلية على شرق لبنان
مسؤولة أوروبية: أزمة غزة تشبه إلى حد كبير جداً الإبادة الجماعية
الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر
محافظ شمال سيناء لـ«الاتحاد»: الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «المخبز المصري» بأبوظبي
«الاتحاد لحقوق الإنسان» ترفض ادعاءات «سلطة بورتسودان»
«طرق الشارقة» تنفّذ مشروعاً في البطائح الصناعية والتجارية
الإمارات تشارك باكستان الاحتفال بـ«يوم الاستقلال» في 10 أغسطس
«الإعلام الإبداعي» توقّع شراكات مع مؤسسات أكاديمية
«البلديات والنقل» تواصل تطوير مسارات الدراجات الهوائية
شرطة دبي تُنظم ملتقىً للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال
«نقل عجمان» تنظم ملتقى الشركاء لتعزيز التكامل المؤسسي
الذكاء الاصطناعي
ماركوس أوريليوس وتشرشل يعودان إلى الحكم.. ما القصة؟
8 أغسطس 2025 20:15
الحكومة الرقمية
نيلسون مانديلا
حوكمة الذكاء الاصطناعي
ونستون تشرشل
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
سباق المليارات.. 344 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد!
اليوم 20:00
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
إطلاق "GPT-5".. خبير بـ"الدكتوراه"
اليوم 18:52
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
«بريكس».. ريادة في مجال الذكاء الاصطناعي
6 يوليو 2025
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يُضيف 300 مليار درهم لاقتصاد الإمارات
25 يونيو 2025
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي.. كيف يغير اقتصاد العالم
4 يونيو 2025
الذكاء الاصطناعي
ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون
7 أغسطس 2025
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة لتعليم الذكاء الاصطناعي كتابة تقارير أشعة سينية بدقة
7 أغسطس 2025
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه.آي" تطلق جي.بي.تي-5
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
غوتيريش يحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري
7 أغسطس 2025
الذكاء الاصطناعي
ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون
7 أغسطس 2025
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة لتعليم الذكاء الاصطناعي كتابة تقارير أشعة سينية بدقة
7 أغسطس 2025
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه.آي" تطلق جي.بي.تي-5
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
غوتيريش يحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انهيار فندق قديم في أميان الفرنسية
اليوم 20:44
الذكاء الاصطناعي
ماركوس أوريليوس وتشرشل يعودان إلى الحكم.. ما القصة؟
اليوم 20:15
الذكاء الاصطناعي
سباق المليارات.. 344 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد!
اليوم 20:00
علوم الدار
سلامة أنظمة الغاز في منشآت أبوظبي
اليوم 19:45
الأخبار العالمية
طريق سريع في الصين يعبر سفوحاً جبلية شاهقة
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
اليوم 18:56
