الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
8 أغسطس 2025 22:03
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
مساعدات
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة تصل إلى العريش
6 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات غذائية رمضانية للفلسطينيين
21 فبراير 2025
علوم الدار
علوم الدار
100 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل غزة
25 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام
6 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
علوم الدار
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
رؤية إنسانية
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
علوم الدار
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
اليوم 01:12
علوم الدار
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
7 أغسطس 2025
كلمة الاتحاد
رؤية إنسانية
5 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
3 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
حريق غابات قرب مستشفى في جناق قلعة التركية
علوم الدار
الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
الأخبار العالمية
انهيار فندق قديم في أميان الفرنسية
الذكاء الاصطناعي
ماركوس أوريليوس وتشرشل يعودان إلى الحكم.. ما القصة؟
الذكاء الاصطناعي
سباق المليارات.. 344 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد!
علوم الدار
سلامة أنظمة الغاز في منشآت أبوظبي
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©