الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
حريق غابات قرب مستشفى في جناق قلعة التركية
8 أغسطس 2025 23:10
مكافحة الحرائق
حرائق غابات
حوادث الحرائق
تركيا
حرائق الغابات
الحرائق
حريق غابات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
اليوم 18:45
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق وعواصف ثلجية تضرب تركيا في وقت واحد
4 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق "كريت" تلتهم الطبيعة وتهجر الآلاف
4 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إنقاذ مسن من ألسنة اللهب
30 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق ضخمة تشتعل في غابات مينيسوتا
14 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
إغلاق مضيق الدردنيل في تركيا بسبب حرائق غابات
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
الأخبار العالمية
مسؤولة «غرينبيس» الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة لحرائق الغابات في سوريا
الأخبار العالمية
إغلاق مضيق الدردنيل في تركيا بسبب حرائق غابات
اليوم 22:01
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
مسؤولة «غرينبيس» الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة لحرائق الغابات في سوريا
4 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
حريق غابات قرب مستشفى في جناق قلعة التركية
علوم الدار
الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
الأخبار العالمية
انهيار فندق قديم في أميان الفرنسية
الذكاء الاصطناعي
ماركوس أوريليوس وتشرشل يعودان إلى الحكم.. ما القصة؟
الذكاء الاصطناعي
سباق المليارات.. 344 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد!
علوم الدار
سلامة أنظمة الغاز في منشآت أبوظبي
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©