الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
دوامة مائية فوق هافانا
10 أغسطس 2025 02:12
هافانا
كوبا
السفارة الأميركية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا 15 أغسطس
اليوم 02:22
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
وفاة قائد مهمة «أبولو 13» إلى القمر
اليوم 02:19
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب وأرمينيا وأذربيجان.. ووساطة «نوبل للسلام»
اليوم 02:15
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان
اليوم 02:09
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تحييد قنبلة بريطانية وزنها 500 كيلوجرام في بلغراد
اليوم 02:01
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
اشتباكات عنيفة تفرض إغلاق السفارة الأميركية في هايتي
علوم الدار
عمار النعيمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية
الأخبار العالمية
أميركا ترحّل مهاجرين من كوبا وجامايكا
الأخبار العالمية
اشتباكات عنيفة تفرض إغلاق السفارة الأميركية في هايتي
4 أغسطس 2025
علوم الدار
عمار النعيمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية
23 يوليو 2025
الأخبار العالمية
أميركا ترحّل مهاجرين من كوبا وجامايكا
16 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا 15 أغسطس
الأخبار العالمية
وفاة قائد مهمة «أبولو 13» إلى القمر
الأخبار العالمية
ترامب وأرمينيا وأذربيجان.. ووساطة «نوبل للسلام»
الأخبار العالمية
دوامة مائية فوق هافانا
الأخبار العالمية
اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان
الأخبار العالمية
تحييد قنبلة بريطانية وزنها 500 كيلوجرام في بلغراد
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©