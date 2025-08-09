الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
ترامب وأرمينيا وأذربيجان.. ووساطة «نوبل للسلام»
10 أغسطس 2025 02:15
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
أرمينيا
أذربيجان
الولايات المتحدة
لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا 15 أغسطس
اليوم 02:22
اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان
اليوم 02:09
سر الطماطم المكسيكية
17 يوليو 2025
ماذا سيناقش ترامب مع ستارمر في أسكتلندا؟
16 يوليو 2025
ما هي خطة ترامب لدعم أوكرانيا؟
15 يوليو 2025
