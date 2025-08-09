الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا 15 أغسطس
10 أغسطس 2025 02:22
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي
روسيا
أميركا
ألاسكا
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي خطة ترامب لدعم أوكرانيا؟
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مكالمة مرتقبة بين بوتين وترامب
3 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل بات لقاء بوتين وترامب قريباً؟
2 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي تفاصيل المكالمة بين ترامب وبوتين؟
20 مايو 2025
الأخبار العالمية
روسيا: قمة بوتين وترامب المرتقبة ستركز على تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
بوتين يجتمع مع ويتكوف في الكرملين
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
الأخبار العالمية
روسيا: قمة بوتين وترامب المرتقبة ستركز على تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا
اليوم 02:28
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
بوتين يجتمع مع ويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا 15 أغسطس
الأخبار العالمية
وفاة قائد مهمة «أبولو 13» إلى القمر
الأخبار العالمية
ترامب وأرمينيا وأذربيجان.. ووساطة «نوبل للسلام»
الأخبار العالمية
دوامة مائية فوق هافانا
الأخبار العالمية
اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان
الأخبار العالمية
تحييد قنبلة بريطانية وزنها 500 كيلوجرام في بلغراد
