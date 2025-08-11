حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو

الثلاثاء 12 أغسطس 2025
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
ألمانيا: وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطتها
إسرائيل تقرر إبقاء قواتها منتشرة في شمال الضفة الغربية
الأردن يستضيف الثلاثاء اجتماعاً سورياً أميركياً لدعم دمشق
الإمارات: تصاعد التضليل من «سلطة بورتسودان»
رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات لـ «الاتحاد»: كليات جديدة وبرامج تعليمية مبتكرة في العام الأكاديمي المقبل
بدقة تصل إلى 90%.. أبوظبي توظّف تقنيات متقدمة لرسم خرائط مواطن الموائل البيئية
أمطار وبرد على مناطق بالدولة
525 حافظاً وحافظة في مرحلة التحكيم الأولى من «دبي الدولية»
خيرية الشارقة تختتم مخيمها الطلابي بزيارة دار المسنين
«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة المدارس «لنضيء مستقبلهم»
«إيكروم» تشارك في المدرسة الصيفية الدولية للشباب والتراث في البوسنة
«تريندز» يناقش سبل التعاون مع «الرقابة النووية»
«المخترعين الإماراتية» و«دبي للسيليكون» تحتفلان بـ «يوم التفوق الحرفي»
«مدينة شمسة» تقدم تجربة ترفيهية متكاملة للعائلات
نقل وتعديل خط استراتيجي للغاز الطبيعي في الشارقة
اختتام «وجهات دبي الصيفية»
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو
12 أغسطس 2025 00:32
حرائق الغابات
إسبانيا
اليونسكو
الحرائق
التراث العالمي
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
محاولات إسبانية للسيطرة على حرائق الغابات
10 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق غابات قرب مستشفى في جناق قلعة التركية
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سحب دخانية تتصاعد فوق اليونان
10 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق وعواصف ثلجية تضرب تركيا في وقت واحد
4 يوليو 2025
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 22:17
الأخبار العالمية
حرائق غابات ضخمة تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
اليوم 09:28
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 22:17
الأخبار العالمية
حرائق غابات ضخمة تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
اليوم 09:28
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انفجار مصنع للصلب في بنسلفانيا
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
فيضانات تغلق مطار مكسيكو سيتي لساعات
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انتشال ناجين من أنقاض زلزال تركيا
اليوم 00:51
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل دعم غزة.. الإنزال الـ68 و540 طناً من المساعدات
10 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
محاولات إسبانية للسيطرة على حرائق الغابات
10 أغسطس 2025
