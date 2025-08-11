الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو
12 أغسطس 2025 00:32
حرائق الغابات
إسبانيا
اليونسكو
الحرائق
التراث العالمي
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
محاولات إسبانية للسيطرة على حرائق الغابات
10 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق غابات قرب مستشفى في جناق قلعة التركية
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سحب دخانية تتصاعد فوق اليونان
10 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق وعواصف ثلجية تضرب تركيا في وقت واحد
4 يوليو 2025
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
الأخبار العالمية
حرائق غابات ضخمة تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 22:17
الأخبار العالمية
حرائق غابات ضخمة تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
اليوم 09:28
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انفجار مصنع للصلب في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
فيضانات تغلق مطار مكسيكو سيتي لساعات
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو
الأخبار العالمية
انتشال ناجين من أنقاض زلزال تركيا
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل دعم غزة.. الإنزال الـ68 و540 طناً من المساعدات
الأخبار العالمية
محاولات إسبانية للسيطرة على حرائق الغابات
