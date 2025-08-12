الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
سرب من قناديل البحر يعطل محطة نووية فرنسية
12 أغسطس 2025 18:50
قناديل البحر
فرنسا
محطة نووية
المفاعلات النووية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فرنسا ترفع حالة التأهب.. والسبب درجات الحرارة
29 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماكرون: "عرض تفاوض شامل" للإيرانيين
20 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف مفاعل آراك النووي في إيران
19 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زيلينسكي يستقبل قادة أوروبيين قبل «قمة الـ30 يوماً» لوقف النار
10 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا في القطار لوقف النار في أوكرانيا
10 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
14 مقاطعة فرنسية بحالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر
الأخبار العالمية
دعوات أوروبية لإسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تجتاح جنوب فرنسا
الأخبار العالمية
سوريا تلغي المشاركة باجتماعات باريس مع «قسد»
الأخبار العالمية
14 مقاطعة فرنسية بحالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر
اليوم 18:42
الأخبار العالمية
دعوات أوروبية لإسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية
اليوم 01:22
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تجتاح جنوب فرنسا
11 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
سوريا تلغي المشاركة باجتماعات باريس مع «قسد»
10 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©